شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : امرأة حامل تصعق الطاقم الطبي والجميع وترعب زوجها بمولود غريب لاهو من الانس ولا من الجن وتقوم بإحراقه مباشرة فور ولادته ( شاهد صورة المولود المرعبة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - :عصام تليمة يحسم الجدل ويقطع الشك باليقين بشأن وفاة الداعية الشهير يوسف القرضاوي ..والسلطات المصرية تطلق سراح ابنته الجوازات السعودية تباغت الجميع وتمنع المغتربين من السفر حتى لو كانت لديه تأشيرة خروج وعودة واقامته نظامية ..والسبب صادم شاهد أشجع حيوان في العالم.. هاجم أسود مفترسة ونمور شرسة رغم صغر حجمه ولكن وحينما أوشك على افتراسها انقلبت الأمور رأساً على عقب والنتيجة صادمة! (فيديو) أقوى وأشرس أسد يفترس 30 كلب ورجل وعدد من المواشي في وجبة واحدة ولاكن النتيجة كانت صــادمه !

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : امرأة حامل تصعق الطاقم الطبي والجميع وترعب زوجها بمولود غريب لاهو من الانس ولا من الجن وتقوم بإحراقه مباشرة فور ولادته ( شاهد صورة المولود المرعبة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.