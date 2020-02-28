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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون الرقص والمجون على شواطيء جدة ..شاهد بالفيديو العقاب الالهي المرعب الذي هز المملكة من اقصاها وجعل الجميع يطالبون بالرجوع الى الله ( فيديو صادم )

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