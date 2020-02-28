شكرا لمتابعة خبر عن هاااااااااام ...ابنة الشيخ عبد المجيد الزنداني تباغت علماء الكرة الارضية وتكتشف سبب الاصابة بفيروس كورونا القاتل وطرق العلاج الفعال للقضاء على الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هاااااااااام ...ابنة الشيخ عبد المجيد الزنداني تباغت علماء الكرة الارضية وتكتشف سبب الاصابة بفيروس كورونا القاتل وطرق العلاج الفعال للقضاء على الفيروس

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