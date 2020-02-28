شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع نجل قيادي حوثي كبير (الاسم) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 لقي نجل قيادي حوثي بارز يحمل رتبه عقيد، مصرعه في مواجهات بجبهة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقالت مصادر اعلامية، إن نجل القيادي الحوثي "محمد أحمد النوعة" المدعو "هشام النوعة"، لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية في جبهة الجوف. Advertisements وشيعت مليشيا الحوثي،امس الخميس، الصريع "النوعة" إلى مسقط راسه في منطقة "نخلان" بمديرية السياني جنوبي محافظة إب. وتكبدت المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا، خسائر فادحة في الارواح والقتال في معظم الجبهات.

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