الحكومة تعرب عن تأييدها لإجراءات السعودية بشأن سلامة المعتمرين 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

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أعربت الحكومة اليمنية عن وقوفها مع كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة زوار الحرمين الشريفين من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في تصريح لوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور احمد عطية .. معبرا عن تقدير اليمن لجهود المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين من كافة ارجاء العالم، وخاصة من اليمن التي تحظى بتسهيلات عديدة في ظل الظروف الراهنة في البلد.

وقال " ان مثل هذه التدابير تدخل ضمن المصالح الكبرى التي قررها الشرع لحماية المعتمرين من وصول العدوى السريعة الى بعضهم البعض، إذ أن الحرمين يقصدهما المسلمون من كل أصقاع الأرض وحمايتهم واجب شرعي".