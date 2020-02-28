شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: انفجار الوضع عسكرياً بين الجيش التركي والروسي.. ليلة خطيرة جداً في إدلب بعد مقتل أكثر من 60 جندي تركي و”أردوغان” يعقد اجتماع طارئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيعة MBC ‘‘وفاء الكيلاني’’ تقدم استقالتها بشكل مفاجئ .. بعد طلاقها من زوجها .. والسبب غير متوقع.. شاهد فتحي بن لزرق يفجر مفاجاة مزلزلة ويكشف عن الطرف القوي الذي يحمي الوحدة اليمنية وليس فيه أي شخص من الشمال"تفاصيل طارئة" شااااهد : اعلاميةتفاجئ الجميع وتطالب بجنازة عسكرية وتشييع مهيب للرئيس الراحل صالح" الاسم + صورة" محمد الحضرمي يوجة رسالة نارية لدول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية "نحن حكومة اليمن ولسنا دمى في يد االسعودية"تفاصيل"

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