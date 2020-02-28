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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة تعلن رسميا رغبتها في اجلاء مواطنيها المقيممين في إيران..والمواطنين يصعقون الملك ويرفضون مغادرة ايران ويؤكدون انهم يفضلون الموت على العودة الى بلادهم

2020/02/28 الساعة 09:51 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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