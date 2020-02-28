شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان للإغاثة: برامج لتمكين الشباب في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس الخميس، عن برامج لتمكين الشباب في اليمن.



وقال إن المركز يساعد الشباب على تحسين دخلهم وإعالة أسرهم ودخولهم سوق العمل، بعيدًا عن استقطابهم من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا.

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