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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تكشف حقيقة اكتشاف إصابات بكورونا في مطار جدة

نفت وزارة الصحة السعودية ما تردد حول اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مطار جدة الدولي. ونقلت صحيفة” عكاظ” عن مصدر في صحة جدة قوله: تعقيباً على الفيديوهات المتداولة التي نشرت شائعات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في مطار جدة : «إشاعة، ما حدث مجرد رش احترازي». جديد اب برس Advertisements ودعت الصحة الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسارات عن الفيروس، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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