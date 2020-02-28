شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الضباط الذين قادوا انقلاب ضد الشرعية والسلطة المحلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسماء الضباط الذين قادوا انقلاب ضد الشرعية والسلطة المحلية

أسماء الضباط الذين قادوا علمية الانقلاب في محافظة سقطرى ضد الشرعية والسلطة المحلية اسماء الخونه والمرتزقة والعملاء بسقطرى 1-يحيى مبارك رئيس مجلس الانتقالي سقطرى جديد اب برس Advertisements 2-علي عمر كفاين قائد حزام أمني سقطرى 3-عبدالحليم محمد امين عام مديريه حديبوه 3-عيسى سعيد امين عام مديريه قلنسيه 4- محمد فعرهي قائد كتيبه حرس السواحل المتمرد 5-عبدالله كنزهل قائد كتيبه قطاع حديبوه المتمرد 6- سالم داهق مدير عام مديريه حديبوه سابقا 7- علي عيسى عفرار مسؤول الهلال الأحمر الإماراتي 8- علي سالم عمر مستشار بالهلال الأحمر الاماراتي 9- عبدالجبار محمد مدير مكتب محافظ سابقا 10- علي فيصل مدير مكتب محافظ سابقا 11- محمد الدكسمي مدير مكتب محافظ سابقا 12- احمد عيسى محمد مدير أمن سقطرى سابقا 13- سعيد عمر مدير مكتب محافظ سابقا 14- صالح عيسى غانم نائب مدير أمن سابقا 15-محمد عبدالله قائد خفر السواحل سابقا 16- علي الدكسمي قائد مركز حديبوه سابقا 17- حسن الجمحي الملقب دراع مقاول المزروعي 18- صالح محسن نائب الهجره والجوازات سقطرى 19- احمد حزوم مدير بنك الاهلي فرع سقطرى 20 سليمان شلولها شيخ مشائخ سقطرى سابقا 21- حسين شائف قائد القوات الخاصه سابقا 22 عبدالله سعيد نائب القوات الخاصه سابقا 23- عارف عبدالله قائد مركز نوجد سابقا 24- سالم حواش مدير عام مكتب حمايه البيئه سابقا 25- غانم الزحقي مدير عام مكتب مياه الريف سابقا 26- احمد عيسى قاسم رئيس المؤتمر الشعبي العام 27- سعيد مالك مدير عام الشباب والرياضه سابقا 28- اكرم الغتناني مدير عام كهرباء سقطرى سابقا 29- علي المخيني مدير عام الصحه سقطرى سابقا 30- سعد ربشه مدير جهاز الأمن السياسي سابقا 31- محفوظ سوكر نائب قائدحرس السواحل المتمرد 32- فواد سعد احمد مدير الهجره والجوازات سابقا 33- علي احمد الرجدهي مدير أمن سقطرى سابقا 34- احمد سعد مدير جهاز الأمن القومي حاليا 35- عبدالمعز دبنهي مدير عام مكتب الاحصاء سابقا 36- جمعان سيوفي مدير عام مكتب التربيه سابقا 37- رافت علي ابراهيم مفتى للمجلس الانتقالي على جميع اخواننا اليمنيين عامه وخاصه سقطرى نشر وحفظ اسماء الخونه والمرتزقة و بياعين الاوطان مقابل المشهد الدولي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسماء الضباط الذين قادوا انقلاب ضد الشرعية والسلطة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.