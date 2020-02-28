شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو القيادي الذي تدخل في اللحظة الأخيرة وقلب موازين المعركة ... صحفي يكشف عن الجهة التي انقذت الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا هو القيادي الذي تدخل في اللحظة الأخيرة وقلب موازين المعركة ... صحفي يكشف عن الجهة التي انقذت الجوف

أكد الصحافي والمحلل السياسي اليمني جلال الشرعبي ان التحالف والسلفيين انقذوا محافظة الجوف من السقوط بيد الحوثي. وقال الشرعبي في تغريدة على موقع التدوين الأصغر "تويتر" قبل قليل رصدها محرر "يمن الغد": لولا تدخل الطيران والدفع بمقاتلين سلفيين بقيادة رداد الهاشمي الي الجوف لكانت المحافظة الان لقمة صائغة بيد الحوثيين".. جديد اب برس Advertisements وأضاف الصحفي جلال الشرعبي "أدركت السعودية ما قلناه ان الجوف جزء من أمنها القومي وسقوطها كارثة للمملكة.. اما هرطقات الإخوان فهي احلام مثالية مكانها في السماء وليس لها على الأرض مكان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو القيادي الذي تدخل في اللحظة الأخيرة وقلب موازين المعركة ... صحفي يكشف عن الجهة التي انقذت الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.