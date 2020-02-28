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عدن - ياسمين التهامي - مع قائمة الدول ونسب الانتشار ... إحصائية بعدد الإصابات والوفيات بـ كورونا

تتوسع قائمة الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا وتتشدد الإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشاره، إذ علقت السعودية دخول المعتمرين، وأغلقت المدارس في عدة بلدان، واستمر تراجع البورصات.

جديد اب برس

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وأصاب الفيروس أكثر من 82 ألف شخص، وأودى بأكثر من 2813 ضحية في العالم، وفق حصيلة جمّعتها وكالة الصحافة الفرنسية من مصادر رسمية حتى امس(الخميس).

وسجلت الصين (دون احتساب هونغ كونغ وماكاو)، حيث ظهر الوباء نهاية ديسمبر (كانون الأول)، 78497 إصابة أدت إلى2747 وفاة. ورصدت 433 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي بقية العالم، أحصيت 4083 حالة، بينها 66 وفاة و863 إصابة جديدة.

ويبدو أن الوباء بلغ ذروته في الصين، فقد أعلنت سلطات هذا البلد الخميس عن 29 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة خلال نحو شهر.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن حصيلة الإصابات اليومية في العالم باتت أعلى من عدد الإصابات التي تسجّل يومياً في الصين.

وأُعلن عن ظهور الفيروس في دول جديدة، هي إستونيا والدنمارك واليونان والنرويج ومقدونيا الشمالية ورومانيا وجورجيا وباكستان والبرازيل، ما يرفع عدد الدول والأراضي المصابة إلى 50.

وسجّلت الخميس كوريا الجنوبية، ثاني بؤرة أساسية للوباء خارج الصين، 1766 حالة إصابة و13 وفاة، أما إيران فسجلت 26 وفاة بين 245 إصابة.

وفي أوروبا، تبدو إيطاليا الدولة الأكثر تأثراً بالوباء، إذ بلغ عدد الإصابات 528 بينها 14 وفاة. أما في فرنسا، فقد فسجلت حالتا وفاة و38 إصابة.

من جهتها، أعلنت البرازيل تسجيل أول إصابة على أراضيها وفي أميركا اللاتينية، وهي لرجل برازيلي عائد من لومبارديا في شمال إيطاليا.

وأعلنت السعودية الخميس تعليق دخول الزائرين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

من جهتها، فرضت إيران قيودا على الحركة داخل البلاد، تشمل المصابين بالفيروس والمشتبه بإصابتهم.

ورفضت إسرائيل السماح بدخول عشرات المسافرين الأجانب القادمين من إيطاليا، وقررت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تعليق تمارين عسكرية مشتركة. وألغت اليونان احتفالات الكرنفال الذي كان يفترض تنظيمها نهاية هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن بلاده غير المتأثرة بشدة حتى الآن، جاهزة للتعامل مع الوباء «على نطاق أكبر بكثير».

وقال ترمب إن «مستشفيات عدة ولايات خصصت غرفا وشيّدت فضاءات للحجر الصحيّ»، واعتبر أن انتشار الفيروس على نطاق واسع «ليس مستبعدا».

وأعلنت اليابان إغلاق المدارس والمعاهد مؤقتا انطلاقا من الاثنين حتى حدود عطلة الربيع، أما كوريا الشمالية، فرغم عدم تسجيلها أي إصابة، أعلنت تأجيل العودة المدرسية إلى أجل غير مسمى.

وأغلقت السلطات العراقية المدارس والجامعات وقاعات السينما والمقاهي حتى 7 مارس (آذار).