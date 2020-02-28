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عدن - ياسمين التهامي - ( صورة المولود المرعبة ) لاهو من الانس ولا من الجن وتقوم بإحراقه مباشرة فور ولادته ...امرأة حامل تصعق الطاقم الطبي وترعب زوجها بمولود غريب
أثارت سيدة من دولة زيمبابوي الجدل، عندما أنجبت مخلوقا يشبه الضفدع، وقامت بحرق جثته أمام مواطني قريتها.
وكانت “بريشس نياتي” حامل في شهرها الثامن، عندما دخلت في المخاض، لكنها وزوجها أصيبا بحالة من الدهشة عندما اكتشفا أنها أنجبت “مخلوقا غريبا يشبه المخلوقات البرمائية”، وفقًا لما نشره موقع “ديلي ميل” البريطاني.
جديد اب برس
وأمر كبار قرية “Gokwe”، الواقعة شمال غرب البلاد، بحرق جثة الجنين على الملأ، بعد أن توفي في المستشفى بالرغم من تلقية الرعاية الطبية.
ونشر الموقع البريطاني صورا لجثة الرضيع، التي كانت موضوعة على ورقة بالأرض، وتجمع الناس من حولها.
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