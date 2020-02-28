شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو"قرد شرس يقتحم منزل ويخطف طفلًا رضيعًا من قبضة والدته .. وما فعله به أمام الجميع لا يخطر على بال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"قرد شرس يقتحم منزل ويخطف طفلًا رضيعًا من قبضة والدته .. وما فعله به أمام الجميع لا يخطر على بال

صور سكان قرية كارناتاكا الهندية قردا شرسا خطف رضيعا ولم يسمح لأحد من أهله أو أقاربه بالاقتراب منه. ونشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو يظهر عدوانية منقطعة النظير لقرد اقتحم أحد المنازل وأمسك برضيع أمام أنظار الجميع، ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه، وكان يهجم بيديه وأسنانه على من يحاول الاقتراب. جديد اب برس Advertisements كما تظهر مشاهد الفيديو لطف القرد وهو يتعامل مع الرضيع، ولكن، عندما حاولت والدة الطفل إنقاذ رضيعها من يدي الحيوان الشرس، قام القرد بمهاجمتها والانقضاض على ثوبها بأسنانه، وتمكن القرويون في نهاية المطاف من صرف نظر القرد اللص عن الرضيع، ما مكن من تحريره بسرعة، لتنتهي حكاية “الخطف” على خير.

المصدر: روسيا اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو"قرد شرس يقتحم منزل ويخطف طفلًا رضيعًا من قبضة والدته .. وما فعله به أمام الجميع لا يخطر على بال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.