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عدن - ياسمين التهامي - (تفاصيل طارئة) رسالة موجعة إلى أردوغان ... روسيا توجه ضربة قاسية في شرق إدلب

في أول رد فعل روسي على تقدم الثوار في ريف إدلب الشرقي نفى الكرملين اليوم الخميس، وجود تخطيط لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر القادم.

جديد اب برس

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 آذار المقبل.

وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أنَّ "روسيا وتركيا تواصلان اتصالاتهما بشأن إدلب على مستوى الخبراء".

ويرى مراقبون أن تصريحات الناطق باسم الرئاسة الروسية تاتي كرد فعل على تقدم الثوار في ريف إدلب الشرقي وسيطرتهم خلال الساعات الماضية على على مدينة سراقب الاستراتيجية وعدة قرى في المنطقة.

وكان أردوغان رجح أمس الأربعاء، أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وفي تصريحات جديدة اليوم أكد أردوغان أن اللقاءات مع الروس مستمرة ولكن نقول إننا في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة.