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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم + الصورة" قطع لقاءه المهم لأجلها ...فنانة مشهورة التي كان يحبها حسني مبارك
كشف أشرف زكي - نقيب الفنانين المصريين - علاقة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالفنانين ، مؤكدًا أنها كانت جيدة.
وقال "زكي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: تقابلنا كفنانين مع الرئيس الراحل مبارك أواخر عام 2010 ووجدناه مهموما بمشاكلنا.
وأضاف: تحدثت من قبل مع مبارك في عودة عيد الفن و وجدناه يعلم أسماء الكثير من الفنانين وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم.
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وتابع: حضرت معه لقاء آخر وفوجئنا به يستأذن ويقول (أنا همشي عشان ألحق مسلسل يسرا ) وهنا أنهارت الفنانة يسرا وكادة يغشى عليها من الفرحة ، كما أنه هنأ الفنانة هند صبري على أحد أدوارها.
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