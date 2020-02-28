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عدن - ياسمين التهامي - احرج اسرة صالح وقيادات المؤتمر ... جواس يفجر مفاجأة صادمة حول شخصية كانت مقربة من الرئيس السابق على صالح

نشر قائد محور " العند " اللواء " ثابت جواس" تغريدة تساءل فيها عن سر غياب قائد عسكري بقوات الحرس الجمهوري كان صديقا مقربا منه . " إب برس " ينشر نص التغريدة " أضع استفسار لقيادات الموتمر وأسرة صالح ابحث واستفسر عن صديقي قائد حراسة الرئيس السابق صالح العميد أحمد مسعد الغيثي الراجل هذا غاب عنا واختفى وتوارى عن الأنظار فمن لديه معلومة يفيدنا". جديد اب برس Advertisements

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