شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تلجأ لخطة عجيبة وطارئة من أجل حماية إمام الحرم من فيروس كورونا ..(شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن قيامها بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• السعودية تلجأ لخطة عجيبة وطارئة من أجل حماية إمام الحرم من فيروس كورونا ..(شاهد الصور)

• هذة الثمرة العجيبة والرخيصة الثمن تغنيك عن زيارة الطبيب .. تعالج السرطان والسكر وامراض القلب وتقوي خصوبة الرجل ..شاهد

• عاجـــل : العثور على مفاجئة في جثة الشاب السوري قتيل منزل "نانسي عجرم" تقلب الأمور رأسًا على عقب وتكشف الحقيقة التي يبحث عنها الجميع ..شاهد

• عاجـــل : مجزرة مروعة في شوارع المملكة والضحايا بالعشرات والدماء تسيل بالشوارع بسبب الشيخ "تميم" أمير قطر ..شاهد ما الذي حدث (صور)

• أسد هائج يخرج عن السيطرة ويهاجم فتاة سعودية ..شاهد ما الذي حدث عندما حشرها في الزاوية وبدأ بالتهامها ..(فيديو مروع)

• أسد يهاجم فنانة عربية مشهورة ويحاول اغتصابها بعد أن اثارة جسمها العاري .. شاهد كيف نجحت في خداعة بحيلة ذكية ..(فيديو مرعب)

• أسد مجنون يفترس أكبر"جاموس" بالعالم بسرعة لا تصدق .. وعندما أوشك على إلتهامه حدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط)

• أسد يفشل في إشباع الرغبة الجنسية لحبيبته ..شاهد كيف انتقمت منه شر انتقام ..(صور)

• "أسد" متوحش يفترس فتاة أمريكية داخل سيارتها ، ويلتهم رأسها بطريقة مروعة .. شاهد كيف تصرف سائقها المفجوع (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

Advertisements

• تحذير خطير : هذة الاطعمة تدمر الكلى وتسبب الفشل الكلوي .. ابتعد عنها قبل فوات الأوان !

• أسد مغرور ذهب ليصطاد "جاموس" ضخم .. وعندما بدأ بإلتهامه حدثت المفاجأة وانقلبت الأمور رأسا على عقب وكانت النهاية مرعبة للجميع ..(شاهد فيديو وصور للمعركة التي هزت العالم)

• هذة الخمس العادات سبب رئيسي لارتفاع الضغط والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. ابتعد عنها الأن وعش مرتاح البال

• أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو)

• وداعا للشيخوخة وأمراض التقدم بالسن .. تقنية جديدة تمنحك الصحة والشباب حتى لو بلغ عمرك 122 عام

• مذيعة الجزيرة "سلمى الجمل" تنشر فيديو هز مشاعر الملايين .. شاهد

• أسد يعاشر إمرأة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو

• العثور على أكبر "أسد" في العالم .. وزنه 1500 كيلوغرام .. وفمه يتسع لخمسة اشخاص في وقت واحد ..(شاهد صور وتفاصيل مرعبة)

• أسد عاشق اقترب من حبيبته وهي نائمة على ظهرها.. ومارس معها رغبته المجنونة أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ؛فيديو"

---------------------------------

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً.

وأفاد ودعاني أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم وتتم عمليات الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة