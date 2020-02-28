 هذة الثمرة العجيبة والرخيصة الثمن تغنيك عن زيارة الطبيب .. تعالج السرطان والسكر وامراض القلب وتقوي خصوبة الرجل ..شاهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوز من أكثر المكسرات فائدة للجسم، وهو من الأطعمة التي تحسن الصحة العامة وينبغي إضافة بضع حبات منه إلى الطعام يومياً. إليك أهم فوائد أكل الجوز بانتظام:

* يساعد الجوز على ضبط الشهية ونجاح محاولات التخسيس لأنه غني بالمغذيات ويحقّق الإحساس بالشبع.

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* يحتوي الجوز على مغذيات دقيقة تساعد على انضباط إيقاع الساعة البيولوجية والنعاس ليلاً والاستيقاظ صباحاً.

* يحتوي الجوز على توليفة من الفيتامينات والدهون التي تعزّز صحة الشعر وتحفّز نموه.

* الجوز من الأطعمة الصديقة للقلب بفض دهون أوميغا3 التي يشتهر بها.

* أكل الجوز من أدوات الوقاية من السكري.

* تناول الجوز بانتظام يمنح البشرة لمعاناً وبريقاً، ويحمي أنسجتها من التلف لأنه غني بمضادات الأكسدة.

* الجوز طعام هام أثناء الحمل، فهو يدعم مناعة الأم، ويوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تساهم في نمو الجنين.

* تناول الجوز يومياً يخفّف أعراض الاكتئاب.

* من فوائد أكل الجوز أنه يحسن صحة الحيوانات المنوية وبالتالي خصوبة الرجل.

* أكل الجوز بانتظام يحمي من الأمراض المزمنة والقاتلة كالسرطان.