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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني فقير ومعدم لكنه رفع رأس كل اليمنيين وحصل على مليون دولار بعد قيامه بعمل بسيط لا يخطر على بال احد ( شاهد بالصورة ماذا فعل هذا الشاب اليمني )

2020/02/28 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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