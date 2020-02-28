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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل ..المهدي المنتظر الذي ينتظر ظهوره الشيعة يظهر في هذه الدولة الخليجية الثرية ويثير رعب السكان وحالة استنفار امني قصوى للقبض عليه

2020/02/28 الساعة 07:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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