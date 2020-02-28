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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطباء بلا حدود: 210 استشارات بمستشفى الريفي في إب أسبوعيا الجمعة 28 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن مستشفى الريفي العام، في محافظة إب، يجري 210 استشارات طبية أسبوعيا في قسم الطوارئ.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إنه بين عامي 2016 و 2019 عالجت طواقمها 37 ألف و242 مريضاً في قسم الطوارئ بالمستشفى.

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