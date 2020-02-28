شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارات للتحالف على تجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، أمس الخميس، ضربات مكثفة على عربات وتجمعات مليشيات الحوثي الإرهابية في الجوف.



وقالت مصادر محلية، إن الضربات تركزت في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب، مؤكدا أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات المدعومة إيرانيا، وتدمير آلياتها القتالية.

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