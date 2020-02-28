عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في ختام مشاورات الأردن.. غريفيث: الثقة المستدامة تتطلب عملية سياسية

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء الخميس، ختام اجتماع تشاوري استمر يومين مع شخصيات عامة وسياسية يمنية، في العاصمة الأردنية، عمان.



وقال المبعوث الخاص مارتن غريفيث، في بيان، إنه: "كان من المشجع أن نسمع من المشاركين أنهم يشاركونا نفس الرؤية حول السلام في اليمن".

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وأضاف: "اتفقنا جميعًا على أن تدابير بناء الثقة لا يمكن أن تكون مستدامة بدون عملية سياسية لمنحها التوجيه والمعنى".

وأوضح: "نتفق جميعًا على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل شامل وجامع يتم الوصول إليه عن طريق التفاوض".

وأعرب المبعوث الأممي عن امتنانه للمشاركين في الاجتماع، قائلا: "ممتن بشكل خاص لصراحة المشاركين، والمناقشات الصحية التي أجريناها هنا".

وشدد على استمرار المشاورات والمناقشة البناءة بهدف تقريب اليمنيين من السلام والازدهار.