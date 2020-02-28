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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل جديدة كشفت ما لا يجب ان يُكشف لعملية اغتيال في عدن وأشغلت مواقع التواصل الإجتماعي (صور)

تحدث لكريتر سكاي مقرب من جندي تم تصفيته في ساحل ابين بمديرية خورمكسر بالعاصمة عدن قبل يومين. جديد اب برس Advertisements وقال مصدر مقرب لكريتر سكاي: ان الجندي عبدالله محمود علي ناصر هادي من ابناء قرية الكرهيه مديرية حالمين محافظة لحج يعمل عسكري كاتب سرية بالكتيبة الاولى. وتابع قائلا بحسب رواية قائد السرية وبعض اصدقائه انه خرج يوم الاثنين الساعة العاشرة والنصف من المعسكر بلباس مدني ومعه سلاحه الشخصي. واشار نزل في المعلا هو واحد اصدقائه واستقلوا باص باتجاه الشيخ ولما وصل الجندي عبدالله محمود الى جولة بدر نزل هناك وركب باتجاه العريش فيما زميله سلك الطريق البحري. وواصل قائلا يقال انه تناول مضغ القات بفندق الرحاب الذي يقع بالقرب من جولة الرحاب عند زملائه الذين ينتمون لكتايب العاصفة حتى الساعة الخامسة والنصف . ولفت بالقول خرج من الفندق ولم نعثر على اي رواية بعدها الى ان تم العثور عليه صباح الخميس مقتول برصاصتين في الراس وقد تم التقاط الصورة قبل اخذ الجثة من مكان الجريمة. الجدير بالذكر أن اركان الكتيبة التي ينتمي لها المغدور قدم ثلاثة من زملاء المغدور للتحقيق.

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