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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الآن : “مخزون عفاش” ومشاهد مصورة صادمة وكارثية للجميع (هذا ما حدث)

عرضت قناة المسيرة الفضائية التابعة لجماعة أنصارالله “الحوثيين”، مساء اليوم الخميس، مشاهد مصورة لتدمير منظومة الدفاع الجوي اليمنية من قبل نظام الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل تدمير المنظومة الدفاعية اليمنية.

وكشف مصدر أمني في وزارة الداخلية التابعة لصنعاء، اليوم الخميس، أن عدد صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني التي تم تدميرها عبر اتفاق بين الولايات المتحدة الإمريكية والرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح وابن أخيه عمار وصلت إلى 1263 صاروخاً و52 قبضة و103 بطاريات.

جديد اب برس

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وأوضح المصدر أن تدمير الدفاعات الجوية شمل قبضات الإطلاق المحمولة على الكتف وبطاريات الصواريخ، وكان بامكانها أن تساهم في الحد جرائم التحالف في اليمن.

وأشار المصدر الأمني إلى أن مسوؤلين أمريكيين حاولوا الضغط على الحكومة اليمنية أيام حكم علي عبدالله صالح من أجل تدمير صواريخ الدفاع الجوي بذريعة خوفهم من حصول تنظيم القاعدة عليها واستخدامها في الهجوم على المطارات المدنية.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” فإن “وفداً قدم من الولايات المتحدة الأمريكية تكون من: رئيس مكتب إزالة الأسلحة بوزارة الخارجية الأمريكية دينيس هادريك وضابط الإرتباط سانتو بوليتزي والخبير التقني بالمكتب نيلز تالبوت ومسئول العلاقات الخارجية للمكتب بوزارة الخارجية لوري فريمان وتوجهوا مع الملحق العسكري بسفارة واشنطن في صنعاء للقاء مسؤولي وزارة الدفاع آنذاك والضغط عليهم لتسليم الصواريخ تمهيداً لإتلافها وتدميرها، غير أنهم قوبلوا بالرفض”.

وأضاف المصدر إن “عمار محمد عبدالله صالح تولى عبر جهاز الأمن القومي بإيعاز من عمه الخائن علي عبدالله صالح مسؤولية إقناع مسؤولي وزارة الدفاع بسحب الصواريخ وإتلافها بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مكتب إزالة الأسلحة مقابل امتيازات يحصلوا عليها”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الوفد الأمريكي بدأ بجمع الصواريخ وتعطليها منذ أغسطس 2004م، وأتفق الوفد الأمريكي على مواصلة المفاوضات عبر جهاز الأمن القومي كون وزارة الدفاع آنذاك رفضت التعاطي مع هذه المفاوضات.

وأوضح المصدر الأمني أن نتائج التعاون الحاصل بين علي عبدالله صالح وأبن أخيه عمار محمد عبدالله صالح مع الوفد الأمريكي في تدمير صواريخ الدفاعات الجوية بمساعدة من شركة “رونكو” الأمريكية المتخصصة في التعامل مع المتفجرات والتي تعاقدت مع وزارة الخارجية الأمريكية لتولي عملية التفجير كالتالي:

الدفعة الأولى من صواريخ الدفاعات الجوية والتي تم تفجيرها بمنطقة الجدعان بمحافظة مأرب بتاريخ 28/2/2005م بعدد “1078” صاروخ سام 7 ستريلا و62 صاروخ سام 14 و20 صاروخ سام 16 بإجمالي “1161” صاروخ تم تدميرها فيما كانت عدد القبضات الخاصة بإطلاق صواريخ الدفاعات الجوية المحمولة على الكتف التي تم تدميرها 13 قبضة وعدد بطاريات الصواريخ والتي تم تدميرها 52 بطارية وهناك فيديو توثيقي لعملية التدمير والإتلاف سيتم توزيعه على وسائل الإعلام المختلفة.

ثم تبعها عملية تدمير وإتلاف الدفعة الثانية من صواريخ الدفاعات الجوية بتاريخ 27/7/2009م في قاعدة عسكرية بوادي حلحلان بمحافظة مأرب بعدد 102 صاروخ دفاع جوي معظمها صواريخ سام 7 ستريلا وسام 14 وصاروخين سام 16 تم تدميرها، فيما كانت عدد القبضات الخاصة بإطلاق صواريخ الدفاعات الجوية المحمولة على الكتف التي تم تدميرها 40 قبضة وعدد بطاريات الصواريخ التي تم تدميرها 51 بطارية.

ولفت المصدر الأمني إلى أن “هذه الحقائق تكشف جانباً واحداً من الدور الأمريكي التدميري في اليمن فيما يخص الدفاعات الجوية فقط غير الأدوار الأخرى الرامية لتدمير الجيش اليمني”، مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشاهد لأول مرة ، مساء اليوم عند الـ7:30 مساء، عن عملية تدمير صواريخ دفاع جوية في منطقة الجدعان عام 2005م.