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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: دنيا بطمة تفقد أعصابها أمام المراسلين وهكذا أبعدتهم

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة موجة واسعة من الجدل بسبب طريقة تعاملها التي وصفت بالسيئة مع المراسلين الصحافيين.

وظهر هذا في مقاطع مصورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وقيل إنها سجلت بعد انتهاء المواجهة بينها وبين المصممة الموقوفة حالياً عائشة عياش.

وأثناء طرحهم الأسئلة عليها رفضت الإجابة وقامت بدفع الميكروفونات معربة عن انزعاجها. وتعرضت بسبب ذلك للكثير من الانتقادات حيث اعتبر بعض المتابعين أن تصرفها غير لائق فيما رأى آخرون أنها بدأت تضيق ذرعاً بهذه القضية وتفرعاتها وملابساتها.

ويشار إلى أن السطات الإماراتية سلمت عياش مؤخراً للسلطات المغربية. وفي هذا السياق انتشر فيديو لها أثناء اعتقالها حيث بدت وهي تسير في اتجاه سيارة أمنية وقد أخفت عينيها بالنظارات ورأسها بقبعة. جديد اب برس Advertisements

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