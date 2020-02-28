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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : مسلح تابع للانتقالي يقتل شخصاً ويصيب 4 آخرين في أحد أسواق عدن وبعد ذلك تحدث "الصدمة الكبرى"

قتل وجرح عدد من المدنيين في العاصمة المؤقتة عدن على يد مسلح تابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي". وقالت مصادر محلية لـ "الصحوة نت" إن مسلحاً تابعاً للمجلس الانتقالي اطلق النار على بائع قات و4 آخرين في مديرية التواهي. جديد اب برس Advertisements وأضافت المصادر أن الجندي تمكن من قتل بائع القات وإصابة 4 آخرين بينهم 2 حالتهم خطيرة. وتزايدت مؤخراً معدلات الجريمة والفوضى في عدن جراء الانتشار الكبير للمسلحين في المدينة.

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