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عدن - ياسمين التهامي - فيديو: بعد طرح جزء من أسهمها للإكتتاب .. أرامكو تكشف عن مفاجأة جديدة !

قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو إن الشركة تعتزم بيع المزيد من أسهمها لتوفير التمويل اللازمة لتنفيذ خطة تنويع الاقتصاد السعودي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرميان قوله في مقابلة مع ديفيد روبنشتاين الشريك المؤسس لمجموعة كارليل جروب الأمريكية للاستثمار إن المملكة العربية السعودية التي حصلت في العام الماضي على حوالي 30 مليار دولار من طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تعتزم بيع حصة إضافية

من أسهم أكبر شركة نفط في العالم، مضيفا إن الطرح المنتظر قد يتم خارج البورصة السعودية.

وقال الرميان “إذا وجدنا أي بورصة أوراق مالية نعتقد أنها ستوفر لنا مستثمرين جيدين، سنفكر في الأمر بالتأكيد” في إشارة إلى احتمال طرح أسهم أرامكو في أي بورصة خارجية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر القول إن أرامكو بدأت بالفعل مناقشات مع بنوك الاستثمار الأمريكية لوضع السيناريوهات للطرح الثاني لأسهم أرامكو خارج البورصة السعودية، مضيفة أن الشركة تريد أن تكون مستعدة لهذه الخطوة إذا ما قرر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المضي قدما في خطة الطرح الثاني لأسهمها. وقال الرميان “لقد طرحنا 2% فقط من أسهم الشركة لذلك مازال هناك 98% من الشركة مملوكة للحكومة السعودية… برنامجنا هو طرح عدة شرائح من أسهمها خلال السنوات المقبلة”.

جديد اب برس

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