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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. أصالة تثير الجدل بفيديو تدريباتها القاسية: أتدرب لشخص يستحقه

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها على “تويتر” مقطع فيديو أثناء تواجدها في الجيم، ظهرت فيه بدون ماكياج وهي تتحدث عن مزاولتها للرياضة وتقوية عضلات يديها؛ حتى ‏تستخدمهما في ضرب أحد الأشخاص بقبضتها قائلة: “بنقوي عضلات الباي والتراي لنضرب شي بوكس لحدا بيستاهله”.‏

وأثارت أصالة الجدل بهذا الفيديو بين جماهيرها الذين تساءلوا عن الشخص الذي تقصده، وكانت قد أثارت الجدل أيضاً منذ أيام عندما ظهرت في لقاء تليفزيوني وتحدثت فيه عن علاقتها بطليقها المخرج طارق العريان الذي أعلنت أنها أحبته لأنه لا يوجد مثله وأنها مازالت تحبه، لكن كل شيء يخضع للقسمة والنصيب.

وكانت أصالة أعلنت منذ أسابيع، انفصالها عن المخرج طارق العريان، بعد علاقة زواج جمعتهما لأكثر من 13 عاماً، وذلك بعد سلسلة طويلة من المنشورات التي وضعتها على حسابها بـ”إنستغرام”، تحدثت فيها عن الخيانة والإحباط، مما دعا عدداً كبيراً من متابعيها إلى تداول أخبار عن خلافات بينها وبين زوجها حتى تم الإعلان رسمياً عن الانفصال.

جديد اب برس

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