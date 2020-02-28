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عدن - ياسمين التهامي - الوقاية خيرا من العلاج ... 3 تمارين راضية تقيك من كل مرض وتمنعك من زيارة أي طبيب

تساعد التمارين الرياضية الأشخاص بشكل كبير على فقدان الوزن، ولكن الميزة الأخرى التي يجهلها كثيرون أنها تعزز صحة القلب والشرايين. كما تعتبر التمارين الرياضية وسيلة فعالة بشكل كبير في تنشيط الدورة الدموية، والقضاء على الكوليسترول الضار من الدم. إذ إنه عند ممارسة الرياضة، يمكن للقلب ضخ المزيد من الدم في الشرايين داخل الجسم ومواصلة العمل بكفاءة مثالية. وهذا سيساعد على الأرجح على البقاء بصحة جيدة لفترة أطول. جديد اب برس Advertisements في التقرير التالي نستعرض 3 تمارين مهمة في تعزيز صحة القلب: تمارين المرونة لا تؤثر تمارين المرونة مثل اليوغا، بشكل كبير على القلب مباشرة، ولكنها تساعد كثيرا إمداد الجسم بالنشاط والحيوية. حيث تحسن عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم. مزية أخرى لتمارين المرونة وهي قدرتها على منح الاسترخاء للجسم، والقضاء التشنجات التي تواجه العضلات. تمارين القوة ممارسة تمارين القوة مرتين أسبوعيا يعزز صحة القب بشكل كبير، لما لها من قدرة على القضاء على الكوليسترول الضار في الدم. كما تساعد تمارين القوة المتمثلة في رفع الأثقال ورياضة كمال الأجسام، تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. الأيروبكس رياضات كرة القدم والسباحة والمشي وركوب الدرجات هي عمود تمارين الأيروبكس، والتي تسهم بشكل كبير في رفع ضربات القلب، والتي من شأنها أن تساعد في تقليل معدلات السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية. ويحتاج الجسم إلى ساعتين ونصف أسبوعيا من هذه الرياضة. الخبر التالي : أمريكا تؤكد عزمها وقف المعونات لمناطق سيطرة الحوثيين وتبرز السبب

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