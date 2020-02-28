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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : السعودية تزف بشرى سارة لليمنيين (المزيد من التفاصيل)

قال وكيل وزارة الاوقاف والارشاد مختار الرباش في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي : ان المملكة رفعت الحظر عن اليمنيين. جديد اب برس Advertisements وتابع قائلا تواصلنا مع قيادة منفذ الوديعة البري والقنصل اليمني بالمنفذ فأكدوا لنا رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة. وواصل قائلا تم رفع الحظر عن جميع تأشيرات الزيارة وفيز العمل والسماح لهم بدخول أراضي المملكة. واختتم بالقول المنع على تأشيرات العمرة ما زال مستمراً حتى يتم ترتيب طاقم طبي متكامل وإن شاء الله قريباً يُرفع الحظر.

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