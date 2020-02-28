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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تشرد أهالي المنقم والجريبة في الدريهمي الجمعة 28 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 هجرت مليشيات الحوثي الإجرامية، المدعومة من إيران، سكان القرى الواقعة تحت سيطرتها شرق مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة.

ودأبت المليشيا الإرهابية على ارتكاب جرائم وحشية بشكل يومي، بحق الأهالي في المنطقة المنكوبة. Advertisements وأكدت مصادر مطلعة أن المليشيات الحوثية، هجرت وشردت أهالي قريتي المنقم، والجريبة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين شرق مدينة الدريهمي. وأوضحت أن المليشيات دفعت بتعزيزات عسكرية وعشرات الأطقم إلى القريتين من أجل استحداث مواقع جديدة وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية لها. وتواصل مليشيات الحوثي ممارساتها الإجرامية والتنكيل بالمواطنين والسكان، في ظل صمت أممي.

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