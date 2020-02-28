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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان للإغاثة يوفر 632 ألف لتر مياه بالخوخة الجمعة 28 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للحفاظ على حياة الأسر بمديرية الخوخة بالحديدة.

Advertisements وضخ، خلال الفترة بين 14 و20 فبراير الماضي، 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات. كما ضخ المركز – خلال الفترة نفسها - 345 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات إلى مكب النفايات. ونفذ حملات لرش المبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها أربعة آلاف و514 فردا بالمخيم.

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