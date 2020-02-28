عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 576 حالة إصابة بالجذام في أبين

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف مصدر طبي في محافظة أبين، عن رصد حالة إصابة بالجذام في مستشفى زنجبار، أمس، مطمئنا المواطنين بأن المحافظة الأفضل في مجال الكشف المبكر عن المرض.



وأشار في تصريحات، إلى وجود 576 حالة مصابة بالجذام في المحافظة، مشيرا إلى شفائها جميعا، عدا حوالي 27 حالة، ما زالت تحت العلاج.

قال إن أبين، تصدرت مجال الاكتشاف المبكر لمرض الجذام، في طوره الأول، خلال السنوات الماضية.

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وأضاف أن حالات الإصابة بالجذام في طورها الأول، تنحصر في بقع جلدية فاقدة الأحساس، عديمة التعرق ولا تتأثر بأي نوع من العلاجات الجلدية.

وشدد على توافر العلاج الخاص بالجذام، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي، يتجدد كل ستة أشهر بشكل دوري، لافتا إلى أن مرض الجذام يصبح غير معدي بعد 14 يوم من أول جرعة علاج.

ونوة المصدر بأن تلك الأمراض الوبائية، تنتقل إلى السكان، عبر النازحين وعبر السجناء، موضحا أنها تنتشر من خلال المخالطة وغياب النظافة.

ودعا المصدر إلى ضرورة تنفيذ حملات توعوية في المخيمات وتقديم معالجات جماعية وتوفير الأدوية اللازمة لمواصلات مكافحة هذه الأوبئة.