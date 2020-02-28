شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزراء الصحة العرب يعلن دعمه لليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب مجلس وزراء الصحة العرب، عن دعمه لليمن في مواجهة التحديات الصحية والإنسانية.



ودعا في ختام أعمال دورته الـ 53، مساء أمس الخميس، في مقر الجامعة العربية، المؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات المتخصصة والجهات العربية والدولية المانحة لتقديم دعمها إلى اليمن في مجالات التغطية الصحية الشاملة.

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