شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العثور على مفاجئة في جثة الشاب السوري قتيل منزل "نانسي عجرم" تقلب الأمور رأسًا على عقب وتكشف الحقيقة التي يبحث عنها الجميع ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طالبت رهاب بيطار، محامية أسرة الشاب محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، بالحفاظ على سرية التحقيقات وترك الأمر للقضاء.

وقالت المحامية السورية «كمواطنة عربية لا أسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كان نفوذه ومشاهيره وأمواله ونحن في انتظار تقرير الطب الشرعي».

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وأضافت « قضية محمد الموسى قد أخذت بعدها الإعلامي الكافي ولكن الأمور وصلت إلى حدود لا تخدم سرية التحقيق ولا تنسجم مع نزاهة القضاء لذلك المطلوب من كل الغيارى وضع هذه المسألة في عين الاعتبار وبالتالي فإن ميدان وكلاء الدفاع لإظهار الحقيقة هو القضاء فقط».

وأوضحت، أن تقرير الطب الشرعي الذي صدر أخيرا، لا يزال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، مؤكدة أنهم لم يستلموا الجثة حتى الآن.

وأشارت إلى أن التقرير تضمن أن عدد الطلقات التي تعرض لها محمد الموسى قد بلغ 30 طلقة نارية، وهو ما يتنافى مع التقرير الأول الذي ذكر أن عدد الطلقات 23.