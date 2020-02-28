عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن تأشيرات السياحة

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الخميس، أن وزارة السياحة قررت بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من الدول التي شهدت أعدادا كبيرة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.



ويشمل القرار الجديد القادمين من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان، عند وصولهم من تلك الدول.

كما قررت الوزارة إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه.

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وأعلنت وزارة السياحة السعودية استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا، أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة والمدينة.

وتابعت "واس": "فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية الصادرة لمواطني الدول الأخرى غير المشمولة في التأشيرة الإلكترونية، يمكن التحقق من إمكانية زيارة المملكة من خلال الاتصال على الهاتف السياحي من خارج المملكة"، والحال ذاته لحاملي التأشيرة الأميركية والبريطانية والأوروبية "شنغن".

وأوضحت وزارة السياحة السعودية أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة".

وأكدت أن "هذا الأمر ينسجم مع توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة".