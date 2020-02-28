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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تقتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي في الضالع
الجمعة 28 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر عسكرية، الخميس، إن القوات الجنوبية المشتركة قتلت وجرحت عددًا من مسلّحي ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أثناء شنّهم هجومًا شمال غربي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
ووفق المصادر، أحبطت القوات المشتركة الهجوم، وقتلت وجرحت معظم من شاركوا فيه، وكان من بينهم قيادات ميدانية حوثية حاولت بدورها شن هجوم وقصف مدفعي آخر، لانتشال جثثها دون جدوى.
وفي محور الضالع أيضا، أتلفت شعبة الهندسة لنزع الألغام، بالتعاون مع البرنامج الوطني وبرنامج مسام لنزع الألغام، ما يقرب من ألف لغم ومتفجرات أخرى، تم انتزاعها من مُريس وقعطبة وحجْر بعد دحر ميليشيات الحوثي منها.
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