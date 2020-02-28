مليشيا الحوثي تفجِّر مدرسة ثانية في مديرية مجزر بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تفجر مدرسة ثانية في مديرية مجزر بمأرب

الجمعة 28 فبراير 2020

الخليج 365 ـ خاص

فجرت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الخميس، 27/شباط/2020، مدرسة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرقي اليمن.



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وقالت مصادر محلية إن المليشيا أقدمت على تلغيم وتفجير مدرسة "آل مثنى" في المديرية.

وكانت المليشيا الحوثية قد فجرت، يوم أمس الأول، مدرسة "آل صلاح" في المديرية ذاتها.

يشار إلى أن المليشيا فجرت المئات من المدارس خلال تمددها العسكري من صعدة إلى باقي المحافظات اليمنية.