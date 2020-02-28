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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. إنفجارات عنيفة بشارع الخمسين تهز أرجاء المدينة وألسنة اللهب تتصاعد من منازل المواطنين (شاهد)

واصلت قوى العدوان خرق إتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف المواطنين وممتلكاتهم في مناطق مختلفة بالمحافظة.

جديد اب برس

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وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت بقذيفتين هاون شارع الخمسين بمدينة الحديدة، واستهدفت بـ 13 قذيفة هاون أماكن متفرقة من كيلو 16، كما استحدثت تحصينات قتالة جنوب شارع الخمسين.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان استهدفت بشكل مكثف بالرشاشات المتوسطة والثقيلة عدة مناطق شمال شرق مديرية حيس الواقعة جنوب المحافظة، ما أدى إلى إحتراق منزل أحد المواطنين في قرية المقانع بالمديرية.

وكان قد أصيب في وقت سابق خمسة مواطنين جراح أحدهم خطيرة بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

ويواصل العدوان ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد، باستهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل مكثف ويومي، كما يعتدون على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية.

ومنذ توقيع اتفاق السويد في 13 من ديسمبر2018، وحتى مطلع فبراير الحالي شنت قوى العدوان أكثر من 52 ألف خرق لوقف إطلاق النار في الحديدة، أدت إلى استشهاد حولى 1070 مواطن جلهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 3580، فيما نفذ طيران العدوان الحربي 1285 خرقا، وشن 57 غارة، أما الطيران التجسسي فقد نفذ 3361 خرق.