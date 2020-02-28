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عدن - ياسمين التهامي - الطالع الفلكي الجُمعَة 28/2/2020..تَهَوّر عِشْتَار!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الثّور.**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ. **غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.اليوم 20 أمشير قبطى ، 28 شُبَاط رُومى، 5 رَجَب ، ميمُون للغاية. قال الحكيم المصرى: - أدخل عليها حُبّ واحدة واحدة ، السّتّ لما بتحبّ بتكسّر كل التقاليد ، بتنطّ كل الحواجز.(سمير غانم من فيلم أضواء المدينة-1972) *القمر فى الثّور "غربيّاً"مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.*(الزّهرة تنتقل للحَمَلْ - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ) تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الحُوت للحَمَلْ فى العاشرة و 5 دقائق ليلاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل للثّور فى الثانية عشرة و 10 دقائق ظهيرة 28 مارس ، بتوقيت القاهرة ،ماذا يعنى هذا ؟هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة(الشمس) ----- فى الدّلو (تنتقل للحُوت فى 14 مارس)(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 7 أبريل)(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ (تنتقل للثّور فى 28 مارس)(القمر) ------ فى الحَمَلْ (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)(المرّيخ) ----- فى القوس (ينتقل للجدى فى 22 مارس)(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للجدى فى 17 يناير 2023)(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)الزّهرة مُعلّمة فاكهة الأرض/الجنس/المرأة فى بُرج البدايات الجديدة الحَمَلْ والمشهور بتسرّعه (قد) تكون عُرضَة لمشاريع عاطفيّة جديدة للعازبات قد لا تكترث معها كثيراً للفروقات الإجتماعية أو المالية أو الثقافيّة فتكون العواقب وخيمة كنموذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلم نغم فى حياتى ، لحسن الحظ فالمُشترى رمز مُعلّم فاكهة السماء/القِيَم الرّوحيّة فى ثقافة التنجيم الهندى مُتواجد فى برجه القوس النارى المُتوافق مع طبيعة الحمل النارى أيضاً (على هيئة الوالد أو المدرّس أو الأخ) ليُذكّرها بالتمسك بالقيَمَ الأخلاقيّة والشروط الإجتماعيّة والتى تضمن حماية المرأة وصيانة كرامتها وحقوقها المادية و المعنوية ، من وجهة نظر أخرى فحلول الزهرة فى الحمل مُفيد إن كنت تنوى البدء بمشروع له بصمة الجمال والفنون كالأزياء والعطور و المجوهرات والأفلام السينمائيّة وفى حدود القِيَم الأخلاقيّة الرّاقية التى تكفل لك تسويق منتوجك بنزاهة تصنع معها لنفسك سُمعة التاجر الشريف ، بمشيئة الله تَعَالى.*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: عليك عدم توريط نفسك بأيّة وعود تشك فى إمكانية أن تفى بها خاصّةً على جبهة العاطفة ، لاتستسلم للموافقة تحت تأثير الإلحاح أو الإحراج.

جديد اب برس

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برج الثور: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب،تذكر تلك الحكمة قبل أن تتكلّم فى موقف لايحتاج لتدخلك من الأساس،مُعظم النّار من مُستصغر الشّرر.

برج الجوزاء: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم

.برج السّرطان: نشاط ونبذ للخمول والكسل وتبنّى مبدأ الحركة بركة بأدائك لواجباتك الإجتماعيّة قد يكون سبباً فى بركات وأرزاق لاتتوقّعها بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.

برج العذراء : نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أو الكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز، عليك بالطعام المتوازن والمُكمّلات الغذائيّة..

برج الميزان: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج العقرب: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج القوس: غلّف نصائحك باللطف والمنطق لتجد الأذن المُنصتة ،إن أردت تطوير مهاراتك فلا بديل عن الإنخراط فى كورس تعليمى أو مهنى فوراً.

برج الجدى: إبتعد قدر إمكانك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين، إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة ، مِن جاورْالسّعيد يسعد.

برج الدّلو: ماهر حاذق فى تعاملك مع من حولك خاصةً فى حل مشاكل الشئون العائليّة ، هذا يعنى تفويت الفرصة على بعض المُستفزّين.

برج الحوت : فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تعطى الأمان للآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.