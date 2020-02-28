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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجدت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • أسد هائج يخرج عن السيطرة ويهاجم فتاة سعودية ..شاهد ما الذي حدث عندما حشرها في الزاوية وبدأ بالتهامها ..(فيديو مروع) • أسد يهاجم فنانة عربية مشهورة ويحاول اغتصابها بعد أن اثارة جسمها العاري .. شاهد كيف نجحت في خداعة بحيلة ذكية ..(فيديو مرعب) • أسد مجنون يفترس أكبر"جاموس" بالعالم بسرعة لا تصدق .. وعندما أوشك على إلتهامه حدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد فيديو لأصحاب القلوب القويه فقط) • أسد يفشل في إشباع الرغبة الجنسية لحبيبته ..شاهد كيف انتقمت منه شر انتقام ..(صور) • "أسد" متوحش يفترس فتاة أمريكية داخل سيارتها ، ويلتهم رأسها بطريقة مروعة .. شاهد كيف تصرف سائقها المفجوع (فيديو لأصحاب القلوب القوية) • تحذير خطير : هذة الاطعمة تدمر الكلى وتسبب الفشل الكلوي .. ابتعد عنها قبل فوات الأوان ! • أسد مغرور ذهب ليصطاد "جاموس" ضخم .. وعندما بدأ بإلتهامه حدثت المفاجأة وانقلبت الأمور رأسا على عقب وكانت النهاية مرعبة للجميع ..(شاهد فيديو وصور للمعركة التي هزت العالم) Advertisements • هذة الخمس العادات سبب رئيسي لارتفاع الضغط والنوبات القلبية والسكتات الدماغية .. ابتعد عنها الأن وعش مرتاح البال • أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) • وداعا للشيخوخة وأمراض التقدم بالسن .. تقنية جديدة تمنحك الصحة والشباب حتى لو بلغ عمرك 122 عام • مذيعة الجزيرة "سلمى الجمل" تنشر فيديو هز مشاعر الملايين .. شاهد • أسد يعاشر إمرأة 7 أيام ..وعندما وصلت إلى قمة النشوة حدثت المفاجأة .. فيديو • العثور على أكبر "أسد" في العالم .. وزنه 1500 كيلوغرام .. وفمه يتسع لخمسة اشخاص في وقت واحد ..(شاهد صور وتفاصيل مرعبة) • أسد عاشق اقترب من حبيبته وهي نائمة على ظهرها.. ومارس معها رغبته المجنونة أمام الزوار وعندما استيقظت كانت الصدمة! ؛فيديو" --------------------------------- من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً. شاهدوا الفيديو:

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