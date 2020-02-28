شكرا لمتابعة خبر عن سائحة مسلمة تؤدي الصلاة في الغابة لتفاجأ بأسد مفترس يقف خلفها ويهم بالتهامها ..شاهد بالفيديو المعجزة الإلهية الخارقية التي صعقت مليار مسلم ( فيديو مخيف ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سائحة مسلمة تؤدي الصلاة في الغابة لتفاجأ بأسد مفترس يقف خلفها ويهم بالتهامها ..شاهد بالفيديو المعجزة الإلهية الخارقية التي صعقت مليار مسلم ( فيديو مخيف )

2020/02/28 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سائحة مسلمة تؤدي الصلاة في الغابة لتفاجأ بأسد مفترس يقف خلفها ويهم بالتهامها ..شاهد بالفيديو المعجزة الإلهية الخارقية التي صعقت مليار مسلم ( فيديو مخيف ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.