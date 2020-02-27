دويد: لجوء المليشيا للتجنيد الإجباري يشير إلى نزيف مخزونها البشري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 Advertisements الخليج 365 ـ الحديدة قال الناطق باسم المقاومة الوطنية، العميد طارق دويد، إن لجوء المليشيا الحوثية للتجنيد الإجباري يشير إلى نزيف مخزونها البشري في محارق الموت بالجبهات وعزوف اليمنيين عن الزج بأبنائهم للقتال في صفوفها.

وأضاف أن هذا العزوف يأتي بعد تكشف العمالة لإيران وانشغال قيادات المليشيا بجبهات السلب والنهب وسرقتها حتى للأتباع. يشار إلى أن المليشيا فرضت التجنيد الإجباري على المواطنين في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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