شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون قبليون يسقطون "مُسيَّرة" حوثية شمالي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

Advertisements الخليج 365 ـ مأرب

تمكن مسلحون قبليون، اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاعية حوثية في منطقة مطارح نخلاء شمالي محافظة مأرب.



وأكدت مصادر محلية، أن عدداً من أبناء منطقة المطارح شاهدوا طائرة تحوم في سماء المنطقة فأطلقوا عليها وابلاً من الرصاص من بنادقهم الكلاشنكوف ما أدى إلى إسقاطها مباشرة.

يشار إلى أن هذه هي ثالث طائرة حوثية مسيرة يتم إسقاطها خلال ثمانية أيام، بعدما تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة في الدريهمي، ومثلها في الجوف.