مدير ميناء الوديعة يؤكد السماح لحاملي فيز الإقامة الجديدة والزيارات بدخول أراضي المملكة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020

الخليج 365 - الوديعة

أكد مدير عام ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت مطلق مبارك الصيعري انه تم السماح اليوم بدخول حاملي فيز الإقامات الجديدة وزيارة بكافة أنواعها عبر الميناء الى المملكة العربية السعودية.

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وأوضح الصيعري أن هناك تنسيق مستمر ومكثف مع الاخوة بالمنفذ السعودي .. مشيراً إلى أنه تم السماح المسافرين الذين يحملون فيز إقامة جديدة وفيز الزيارات بكافة أنواعها من دخول المملكة واستكمال الإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة بالجانب السعودي.. بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ“.

وأضاف أن الممنوعين من الدخول حاليا وبشكل موقت فقط هم من يحملوا تأشيرة العمرة حتى اشعار آخر لاستكمال ترتيبات واحتياطات السلامة لمواجهة خطر فيروس كورونا .. داعياً حاملي فيز العمرة إلى الإلتزام وعدم تحمل أعباء السفر إلى حين صدور إشعار من السلطات السعودية .

وثمن الصيعري تعاون الجانب السعودي في استثناء حاملي فيز الإقامة الجديدة والزيارات بكافة أنواعها وتذليلهم الصعاب بين المنفذين لخدمة المسافرين ونقل البضائع.