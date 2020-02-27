شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيضاء.. مليشيا الحوثي تقصف مسجدا ومنازل مواطنين بمديرية الصومعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 فبراير 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قصفاً عشوائيا على مناطق سكنية، بمديرية الصومعة، في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المليشيا المتمركزة بأطراف المديرية قصفت بقذائف الهاون منطقة العقلة الأهلة بالسكان. ووفق المصادر فإن إحدى القذائف سقطت في فناء مسجد الضاحي أحد المساجد بالمنطقة، فيما سقطت ثلاث قذائف أخرى في سوق المنطقة وسوق الخضار، وسوق الأغنام. وتشن المليشيا الحوثية قصفاً مستمراً على عدد من القرى المحررة في المديرية ، وسبق أن تعرضت مساجد المنطقة للقصف من قبل المليشيا المدعومة من إيران.

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