شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يصدر قراراً بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم "81" لسنة 2020م.



وقضى القرار بتكليف أوسان محمد عمر باحسين – مديراً عاماً لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

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