شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا الان.. روسيا توجه ضربة قاسية في شرق إدلب ورسالة موجعة إلى أردوغان..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان.. روسيا توجه ضربة قاسية في شرق إدلب ورسالة موجعة إلى أردوغان..(تفاصيل طارئة)





عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان.. روسيا توجه ضربة قاسية في شرق إدلب ورسالة موجعة إلى أردوغان..(تفاصيل طارئة) في أول رد فعل روسي على تقدم الثوار في ريف إدلب الشرقي نفى الكرملين اليوم الخميس، وجود تخطيط لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الشهر القادم. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن جدول الرئيس فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في 5 آذار المقبل. وأضاف بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف أنَّ "روسيا وتركيا تواصلان اتصالاتهما بشأن إدلب على مستوى الخبراء". ويرى مراقبون أن تصريحات الناطق باسم الرئاسة الروسية تاتي كرد فعل على تقدم الثوار في ريف إدلب الشرقي وسيطرتهم خلال الساعات الماضية على على مدينة سراقب الاستراتيجية وعدة قرى في المنطقة. وكان أردوغان رجح أمس الأربعاء، أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب. وفي تصريحات جديدة اليوم أكد أردوغان أن اللقاءات مع الروس مستمرة ولكن نقول إننا في إدلب وفقا لاتفاقية أضنة.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وردنا الان.. روسيا توجه ضربة قاسية في شرق إدلب ورسالة موجعة إلى أردوغان..(تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.